В Нью-Йорке заряженные батареи для электровелосипедов будут доставлять курьеры

В НЬю-Йорке, как и в некоторых других крупнейших городах США, в настоящее время тестируются зарядные станции для электровелосипедов, чтобы пользователи не заряжали батареи самостоятельно, так как этот процесс небезопасен и потенциально является пожароопасным. Причём такие станции сейчас располагаются в туристических зонах, ресторанах и даже музеях, что вызывает опасения у пожарных и городских служб.

И чтобы максимально обезопасить город от потенциальных источников пожара, мэрия Нью-Йорка создала несколько служб доставки батарей, заряженных в безопасных условиях, на замену разрядившихся. Владелец электровелосипеда сможет заказать доставку в специальном приложении на смартфоне.

Сейчас в тестировании этого способа участвуют 100 велосипедистов, всего в Нью-Йорке около 60 тысяч водителей электровелосипедов, и сколько нужно городских служб доставки заряженных велосипедных батарей и курьеров, властям ещё предстоит выяснить.