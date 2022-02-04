В Нью-Йоркской канализации обнаружены четыре неизвестных варианта коронавируса

Пробы сточных вод брали с лета 2020 года, а в пробах за 2021 год были обнаружены новые варианты. Мутации этих вариантов нехарактерны ни для одного из известных штаммов коронавируса, но относятся к одной и той же области генома вируса.

Пока главная гипотеза сводится к тому, что эти варианты продуцированы крысами, живущими в городской канализации. То есть от людей коронавирус передался животным. Если гипотеза подтвердится, это будет означать процесс циркуляции вируса от человека к животным и обратно.

«Мы до сих пор не знаем, откуда взялся вариант "омикрон", но он должен был откуда-то появиться. Новые варианты появляются повсюду, включая "омикрон", который в конце концов попал в общую популяцию и посеял хаос. Мы думаем, что эти необычные мутировавшие образцы могут стать основой для появления нового варианта, опасного для человека», — отметили учёные.