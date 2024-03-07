В ОАЭ представили дрон-светофор для работы по всему государству

Опубликовано 07 марта 2024, 15:38
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В ОАЭ представили дрон-светофор для работы по всему государствуАппарат поможет полиции
На Всемирном полицейском саммите (WPS), который начался в Дубае 5 марта, представили «умный» дрон-светофор, напечатанный на 3D-принтере.
Как рассказал представитель компании-разработчика из ОАЭ, дрон-светофор нужен и на перекрёстках в случае поломки штатного аппарата, и при чрезвычайных ситуациях, и в целом для управления движением, пока полиция не доберётся до места происшествия.
Дрон сможет держаться в воздухе 25 минут на одном заряде. Этого должно хватать до приезда патруля. На WPS представлен прототип, но разработчик надеется запустить дрон-светофор в серийное производство уже в скором времени.