В ОАЭ представили дрон-светофор для работы по всему государству

Как рассказал представитель компании-разработчика из ОАЭ, дрон-светофор нужен и на перекрёстках в случае поломки штатного аппарата, и при чрезвычайных ситуациях, и в целом для управления движением, пока полиция не доберётся до места происшествия.

Дрон сможет держаться в воздухе 25 минут на одном заряде. Этого должно хватать до приезда патруля. На WPS представлен прототип, но разработчик надеется запустить дрон-светофор в серийное производство уже в скором времени.