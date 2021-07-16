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В ОАЭ удалось искусственно вызвать дождь с помощью новой технологии

Дождей в это время года в регионе никогда не бывает

В ОАЭ успешно провели испытания технологии искусственного вызова дождя. Так, 14 июня в некоторых районах страны зафиксировались проливные дожди в 50-градусную жару.