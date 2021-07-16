В ОАЭ удалось искусственно вызвать дождь с помощью новой технологии

Наука и технологии
Сегодня в 11:33
В ОАЭ удалось искусственно вызвать дождь с помощью новой технологииДождей в это время года в регионе никогда не бывает
В ОАЭ успешно провели испытания технологии искусственного вызова дождя. Так, 14 июня в некоторых районах страны зафиксировались проливные дожди в 50-градусную жару.
Новая технология разрабатывается сотрудниками дубайской академией SANAD при поддержке ученых британского университета Рединг. В пилотном режиме ее начали запускать еще весной этого года в особо жарких и засушливых регионах королевства. Принцип работы основан на работе специальных дронов, используемые для засеивания облаков. Так, беспилотники, посредством подачи электрических разрядов в облаках без использования химических соединений, способствуют возникновению дождя.
Отмечается, что в это время года в регионе никогда не бывает дождей, что говорит об успешности испытаний стимулирующей дождь технологии. Дожди также ожидают в соседней с ОАЭ стране — Катаре.