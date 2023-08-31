Наука и технологии
19:56, 31 августа 2023
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В ОАЭ за российским бизнесом последовали и постоянные кибератаки

Их число выросло на 68%

Компания StormWall, специализирующаяся на отражении DDoS-атак, сообщила, что в первом полугодии 2023 года в Объединённых Арабских Эмиратах по сравнению с 2022 годом на 68% выросло число подобных киберинцидентов.

Самая атакуемая сфера — финансовая, количество атак достигло 26% от общего числа. Атаки на телеком составили 18%, на онлайн-торговлю — 14%.

По словам экспертов, возросшее количество DDoS-атак связно с расширением присутствия в ОАЭ российского бизнеса.

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