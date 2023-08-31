В ОАЭ за российским бизнесом последовали и постоянные кибератаки

Их число выросло на 68%

Компания StormWall, специализирующаяся на отражении DDoS-атак, сообщила, что в первом полугодии 2023 года в Объединённых Арабских Эмиратах по сравнению с 2022 годом на 68% выросло число подобных киберинцидентов.