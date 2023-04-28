В облаках нашли гены устойчивости к некоторым лекарствам

В облаках нашли гены устойчивости к некоторым лекарствамЭто своеобразный звоночек
Исследователи из Канады и Франции в течение двух лет собирали пробы в облаках у вершины потухшего вулкана Пюи-де-Дом, расположенного в Центральном горном массиве во Франции.
Материал собирали на удалённой метеостанции, расположенной на высоте 1465 м. Результаты анализа показали, что в облаках на 1 мм воды содержится около 8 тыс бактерий и в среднем 20 800 копий резистентных генов — это сопоставимо с концентрацией в почве и воде на поверхности планеты.
Учёные также отметили, что состав микроорганизмов отличался в облаках, которые прибыли со стороны океана и тех, что двигались преимущественно над сушей.
В последних было больше бактерий, устойчивых к антибиотикам, используемым для лечения и профилактики инфекций у домашнего скота.
По мнению исследователей, высокая концентрация генов устойчивости к антибиотикам в облаках, главным образом связана с животноводством. Дальнейшее отслеживание источников устойчивых бактерий и путей их распространения поможет «исправить ошибки» и предотвратить развитие супербактерий.