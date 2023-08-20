В облаке Google развернули виртуальный суперкомпьютер для медицинских исследований

Этот подход может стать решением для исследователей, испытывающих трудности с доступом к мощным суперкомпьютерам.

Профессор Гарварда Петрос Кумоутсакос рассказал, что исследование было направлено на моделирование новой терапии, целью которой является растворение тромбов и опухолевых клеток в человеческой кровеносной системе.

Для этого потребовалась огромная вычислительная мощь, доступная обычно только на суперкомпьютерах.

Однако команда столкнулась с проблемой: из-за ограниченного доступа к суперкомпьютерам исследователи могли провести только одну полную симуляцию. В ответ на этот вызов Кумоутсакос и его коллеги обратились к партнерам из Citadel Securities. В результате они успешно воссоздали суперкомпьютер в облаке Google, используя тысячи виртуальных машин.

Билл Магро, главный технолог облачных вычислений Google, подчеркнул, что облачные технологии имеют уникальный потенциал для решения сложных научных задач. Он добавил, что облачные решения Google специально созданы для работы с самыми сложными задачами, что позволяет ускорить процесс исследования.