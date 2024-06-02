В Обнинске построят ЦОД за миллиард рублей

ГАРФ проводит тендер на строительство нового центра обработки данных (ЦОД) в Калужской области за 1,33 миллиарда рублей. Цель проекта — обеспечить надёжное хранение электронных документов и архивных материалов, оснащая ЦОД отечественным оборудованием.

ЦОД будет использовать высокопроизводительные серверы Depo Storm, 3470A2R, и систему хранения данных Depo Storage, 3536G3 с процессорами Intel Ice Lake для надёжного и быстрого хранения информации.

Создание нового ЦОД в Обнинске оценивается в 1,33 миллиарда рублей, а его завершение запланировано на 20 ноября 2024 года. Этот проект станет важным шагом в цифровизации архивного дела в России, улучшая условия хранения электронных архивов и обеспечивая лёгкий доступ к ним для исследователей и граждан.