В образцах с астероида Бенну обнаружили элементы для жизни

Исследования не подтверждают наличие жизни на астероиде, но они указывают на то, что условия, способствующие ее появлению, могли быть распространены в ранней Солнечной системе. Это повышает вероятность существования жизни на других планетах и спутниках.

Ученые нашли в образцах астероида аминокислоты — 14 из 20, необходимых для формирования белков на Земле, а также все пять нуклеобаз, которые используются в ДНК и РНК для хранения и передачи генетической информации. Также была зафиксирована высокая концентрация аммиака, который, взаимодействуя с формальдегидом, может образовывать сложные молекулы, такие как аминокислоты.

Эти компоненты жизни ранее уже встречались в метеоритах, но находка в образцах, привезенных с космического тела, подтверждает, что объекты, образовавшиеся вдали от Солнца, могли быть важным источником исходных ингредиентов для жизни.

Исследования также показали следы солевых минералов, таких как кальцит и галит, которые формируются в процессе испарения воды с растворенными солями. Это открытие указывает на древнюю среду, в которой молекулы могли начать химические реакции, ведущие к жизни.

Тем не менее, ученые еще не могут ответить на многие вопросы. Например, в образцах обнаружено равное количество правосторонних и левосторонних аминокислот, хотя жизнь на Земле использует только левосторонние. Это остаётся загадкой, которую предстоит разгадать в будущем.