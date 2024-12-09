В «Одноклассиниках» расскажут о заработках Пушкина

Одноклассники вместе с Банком России запускают новый проект, чтобы показать, как Александр Пушкин распоряжался своими финансами. В рамках инициативы пользователям расскажут, сколько Пушкин зарабатывал, на что тратил деньги и какие монеты были в обращении во времена его жизни. Проект приурочен к 225-летию со дня рождения поэта, сообщили в пресс-службе соцсети.

В группе Музея Банка России на платформе появится серия публикаций, из которых можно узнать, сколько Пушкин платил за квартиру в Петербурге, сколько стоила его свадьба или пересылка писем. Там же расскажут, какие деньги упоминаются в произведениях поэта и что за монеты использовали в его детстве. Чтобы привлечь аудиторию, в Одноклассниках добавят тематические стикеры и специальные рамки для фото, доступные каждому.

Эксперты отмечают, что Пушкин, как и все, решал бытовые финансовые вопросы. Олеся Пыжонкова из Банка России пояснила, что проект поможет увидеть поэта не только как гения, но и как обычного человека, который покупал книги, оплачивал аренду и заботился о семье. Она пригласила всех присоединиться к «пушкинскому марафону», чтобы взглянуть на классика с новой стороны.