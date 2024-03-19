В Одноклассниках появились бесплатные курсы по кулинарии, косметологии и рыбалке

Новый сервис предлагает не только смотреть обучающие видео и читать текстовые инструкции, но также задавать вопросы авторам и делиться своими успехами с друзьями.

В «Мастер-классах» появится как профессиональный контент от команды Одноклассников, так и видео от других пользователей.