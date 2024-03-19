В Одноклассниках появились бесплатные курсы по кулинарии, косметологии и рыбалке

Опубликовано 19 марта 2024, 10:00
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В Одноклассниках появились бесплатные курсы по кулинарии, косметологии и рыбалкеПри этом любой желающий может создать свой курс
Любите готовить, мастерить или увлекаетесь рыбалкой? Тогда вам понравятся новые бесплатные мастер-классы в Одноклассниках!
В соцсети появился раздел «Мастер-классы», где вы найдете обучающие видео от экспертов по разным тематикам:
- Кулинария: учитесь готовить новые блюда, печь торты и осваивать секреты кулинарных мастеров.
- Мода и красота: узнавайте модные тренды, делайте стильные прически и маникюр, ухаживайте за собой.
- Рукоделие: вяжите, вышивайте, создавайте украшения и другие красивые вещи своими руками.
- Сад и огород: сажайте цветы, выращивайте овощи и фрукты, обустраивайте свой участок.
- Питомцы: узнавайте, как правильно ухаживать за своими любимцами, дрессировать их и заботиться об их здоровье.
- Рыбалка: учитесь ловить рыбу, выбирайте снасти и места для рыбалки.
- Отдых и туризм: планируйте путешествия, узнавайте интересные маршруты и полезные советы для туристов.
- Авто и мото: ремонтируйте свой автомобиль, тюнингуйте его, учитесь правильно водить.
Новый сервис предлагает не только смотреть обучающие видео и читать текстовые инструкции, но также задавать вопросы авторам и делиться своими успехами с друзьями.
В «Мастер-классах» появится как профессиональный контент от команды Одноклассников, так и видео от других пользователей.