В «Одноклассниках» появится сервис онлайн-знакомств

Социальная сеть «Одноклассники» анонсировала запуск нового сервиса знакомств, который должен увидеть свет в первой половине 2025 года. Как сообщили в компании, он будет доступен как в отдельном приложении, так и в рамках самой соцсети. Сервис нацелен на пользователей, предпочитающих традиционные способы знакомств и взаимодействия в интернете, что должно привлечь более консервативную аудиторию.

Сервис будет бесплатным, но в нём появятся и платные опции, знакомые пользователям «Одноклассников». Источник, близкий к проекту, отметил, что разрабатываемые механики ориентированы на тех, кто привык к классическим дейтинг-сервисам, таким как LovePlanet и «Друг вокруг». В отличие от Tinder, где необходимо ставить лайки, в новых «Одноклассниках» пользователи смогут обмениваться сообщениями без предварительных согласий.

Это не первый подобный проект для компании VK, которая уже запустила сервис «VK Знакомства» в 2021 году на платформе «ВКонтакте». На сегодняшний день его месячная аудитория превышает 3,1 миллиона пользователей. Генеральный директор сервиса знакомств Twinby Вероника Яковлева отметила, что взрослая аудитория интересна создателям дейтинг-сервисов, так как они часто сталкиваются с трудностями в знакомствах и готовы платить за сервисы. Однако конкуренция среди сервисов, нацеленных на более старшую аудиторию, очень велика, и запуск нового сервиса в «Одноклассниках» может выглядеть странно. С другой стороны, уход таких платформ, как Tinder и Bumble, из России освободил нишу, но в основном для более молодой аудитории.