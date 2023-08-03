В «Одноклассниках» теперь можно слушать радио

В «Одноклассниках» теперь можно слушать радиоВ специальном разделе приложения и сайта
Сайт «Одноклассники» обновил интерфейс своих приложений и сайтов, теперь там можно слушать радио
«Одноклассники» внедрили новую фишку — сервис «Радио FM».
Теперь пользователи могут наслаждаться прослушиванием радиостанций в разделе «Музыка» как на компьютере, так и в приложениях для мобильных устройств (iOS и Android).
Сервис позволяет слушать радио без ограничений и в фоновом режиме. Просто зайдите в меню «Радио FM» и выберите радиостанцию из списка. Вы можете также добавить любимые радиостанции в специальный список для быстрого доступа.
На данный момент в сервисе доступны около 50 федеральных радиостанций, таких как «Авторадио», ENERGY, «Русское Радио», «Хит FM», «Радио Monte Carlo», «Юмор FM», «Детское радио», MAXIMUM, DFM. А в скором времени, «Одноклассники» планируют добавить и региональные радиостанции, чтобы удовлетворить музыкальные желания всех пользователей.