В «Одноклассниках» теперь можно создавать свои стикеры и мемы

Так, в соцсеть был внедрен специальный конструктор, использовать который могут даже те пользователи, которые не имеют опыта работы в фоторедакторах. В пресс-службе «Одноклассников» рассказали, что загрузить собственные стикеры можно посредством чат-бота.

“ОК запустили возможность загружать свои стикеры с помощью специального чат-бота, теперь с новым конструктором создать свой стикер можно всего за пару кликов. Таким образом пользователи смогут быстро создавать контент для общения с друзьями и близкими даже без навыков дизайнера-художника”, — поделились в соцсети.

Воспользоваться конструктором можно нажав на иконку стикеров при написании нового сообщения. После этого следует перейти в раздел «Конструктор», а далее выбрать фон и текст.