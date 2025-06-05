В «Одноклассниках» запустили проект по финансовой грамотности для пожилых

Социальная сеть «Одноклассники» и Банк России запустили совместный проект «Здоровые финансы для серебряного поколения», направленный на повышение финансовой грамотности старшего поколения. Новый онлайн-марафон стартует 5 июня в группе «Финансовая культура», где пользователи смогут найти полезные материалы в удобных форматах: видеоролики, статьи и памятки для печати. Эксперты Банка России помогли сделать контент доступным и понятным для аудитории старше 55 лет.

Авторы назвали целью проекта помощь людям старшего возраста разбираться в сложных финансовых вопросах. Участники проекта узнают, как безопасно выбирать вклады, пользоваться кредитами, оформлять наследство и подбирать страховые продукты. Темы поданы просто и понятно, чтобы знания можно было сразу применить на практике. Проект также ставит задачу научить людей защищаться от мошенников и избегать финансовых потерь, что особенно важно в современной реальности.

В дополнение к образовательным материалам проект предлагает интерактивные активности. Пользователи могут участвовать в фотомарафоне с подарками, установить тематические рамки на аватар, скачать набор стикеров или погадать на финансовую удачу. Организаторы надеются, что полученные знания сделают жизнь старшего поколения комфортнее и безопаснее, а также сохранят их здоровье и силы для интересной и активной жизни.