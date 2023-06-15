«В одноклассники по паспорту»: В России запустят проект сети, доступной только для граждан РФ

Россия скоро запустит экспериментальный проект, чтобы создать интернет, доступный только гражданам через специальный идентификатор. Это поможет пользователям быть более защищёнными от киберугроз и общаться в безопасной среде. Проект будет основан на собственной электронной платформе, которая будет использоваться для проверки личности пользователей и защиты их данных. Только граждане, которые пройдут процедуру идентификации, смогут получить доступ к этой платформе.

Ожидается, что защищённый интернет будет использоваться для обмена конфиденциальной информацией, такой, как медицинские записи и банковские данные. Он также будет полезен для бизнеса, позволяя безопасно обмениваться коммерческой информацией. Проект получил положительные отзывы от экспертов и общественности, которые считают его важным шагом в обеспечении безопасности граждан в онлайн-мире. Однако некоторые критики высказали опасения по поводу возможного ограничения свободы интернета и нарушения прав пользователей.

Этот проект защищённого интернета в России, доступного только для граждан, находится на старте. Он задуман для того, чтобы сделать нас, интернет-пользователей, более защищёнными от киберугроз. И это ещё не все — новый интернет позволит нам свободно общаться и передавать сообщения в безопасной среде. Чтобы получить доступ к нему, нам потребуется персональный идентификатор, который будет использоваться для аутентификации на специальной электронной платформе. И только граждане, которые пройдут процедуру идентификации, смогут пользоваться этой защищённой сетью.

Ожидается, что такой защищённый интернет будет особенно полезен для обмена конфиденциальной информацией, такой как медицинские записи и банковские данные. Более того, он будет отличным инструментом для бизнеса, позволяя безопасно обмениваться коммерческой информацией. Многие эксперты и общественность приветствуют этот проект, рассматривая его как важный шаг к обеспечению безопасности граждан в онлайн-мире. Впрочем, есть и те, кто выражает опасения по поводу возможного ограничения свободы интернета и нарушения прав пользователей.