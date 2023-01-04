В одном из американских штатов для входа на Pornhub начали требовать водительские права

Сообщается, что новое правило, известное как Act 440, применяется к любой коммерческой организации, которая распространяет материалы, вредные для несовершеннолетних, на сайте, содержащем 33,3% или более таких материалов.

При этом важно отметить, что такие веб-ресурсы должны применять «разумные» методы проверки возраста тех, кто пытается получить доступ к материалам. В число материалов, вредных для несовершеннолетних, входит и сексуальный контент, который не имеет «серьёзной литературной, художественной, политической или научной ценности».

По итогу любая компания, уличённая в нарушении нового закона, будет наказана. И для того, чтобы избежать этого, Pornhub ввёл страницу, требующую проверки личности для тех, кто заходит на сайт с IP-адреса из Луизианы.