В одном из американских штатов для входа на Pornhub начали требовать водительские права

В одном из американских штатов для входа на Pornhub начали требовать водительские праваВ России уже семь лет просят подтверждения возраста через VK
Новый закон штата Луизиана, вступивший в силу 1 января 2023 года, предусматривает ответственность порносайтов за контент, считающийся «вредным для несовершеннолетних», если они не применяют технологию проверки возраста.
Фото: Daily Mail
Сообщается, что новое правило, известное как Act 440, применяется к любой коммерческой организации, которая распространяет материалы, вредные для несовершеннолетних, на сайте, содержащем 33,3% или более таких материалов.
При этом важно отметить, что такие веб-ресурсы должны применять «разумные» методы проверки возраста тех, кто пытается получить доступ к материалам. В число материалов, вредных для несовершеннолетних, входит и сексуальный контент, который не имеет «серьёзной литературной, художественной, политической или научной ценности».
По итогу любая компания, уличённая в нарушении нового закона, будет наказана. И для того, чтобы избежать этого, Pornhub ввёл страницу, требующую проверки личности для тех, кто заходит на сайт с IP-адреса из Луизианы.
Наши коллеги из США проверили это и выяснили, что у пользователей, желающих попасть на Pornhub из данного штата, для начала просят пройти верификацию через водительские права.
Отметим, что нечто подобное порносайт уже ввёл в России. Правда, россияне должны подтвердить свой возраст через аккаунт во ВКонтакте.