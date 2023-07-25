В одном из регионов России начнут ловить нарушителей ПДД с помощью беспилотников

В одном из регионов России начнут ловить нарушителей ПДД с помощью беспилотниковВ частности в Волгоградской области
На трассе М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск планируют запустить беспилотники, которые будут фиксировать нарушения пдд на отдельных участках дороги
В Вологодской области власти решили использовать квадрокоптеры для контроля за нарушениями правил дорожного движения (ПДД).
Квадрокоптеры будут применяться для обнаружения нарушений, таких как езда на встречную полосу, движение по обочине и игнорирование разметки на дороге.
На 25 и 26 июля запланированы пробные полёты квадрокоптеров с сотрудниками ГИБДД на автодороге М-8 «Холмогоры», Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск. Кроме того, планируется составить график полётов квадрокоптера на август.
Власти региона планируют установить 12 камер, которые будут фиксировать нарушения с помощью квадрокоптеров, к 1 сентября. Это даст возможность более эффективно контролировать соблюдение ПДД на дорогах.