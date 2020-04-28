В одном из регионов России запретили продавать смартфоны и планшеты из-за коронавируса

Так, в регионе был введен временный запрет на продажу как смартфонов, так и планшетов. Известно, что на сегодняшний день в Бурятии продолжать свою деятельность лишь магазины, предоставляющие услуги абонентам сотовых операторов.

Напомним, что буквально сегодня общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в России достигло отметки 93,6 тысяч. За последние сутки было выявлено еще 6,4 тысяч новых случаев заболевания. Всего в мире заразились 3,04 млн человек, из них умерло 211 тысяч людей, а вылечилось 894 тысячи.