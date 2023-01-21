В онлайн-магазинах Ozon и Wildberries появился пиратский «Чебурашка». «Союзмультфильм» потребовал немедленно удалить эти… игрушки

В связи с этим в онлайн-магазинах, в частности, в Ozon и Wildberries появились контрафактные игрушки «Чебурашка». Исключительными правами на всё, связанное с этим героем, имеет лишь одна организация — «Союзмультфильм», — поэтому она потребовала от онлайн-магазинов немедленно изъять эти игрушки из продажи.

Также студия призвала маркетплейсы использовать персонажа в рамках закона.