В онлайн-магазинах Ozon и Wildberries появился пиратский «Чебурашка». «Союзмультфильм» потребовал немедленно удалить эти… игрушки

14:57, 21 января 2023
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В онлайн-магазинах Ozon и Wildberries появился пиратский «Чебурашка». «Союзмультфильм» потребовал немедленно удалить эти… игрушкиИ призвал всё делать по закону
В России все рекорды проката побил отечественный детский фильм «Чебурашка», релиз которого состоялся 1 января 2023 года. После этого начал резко расти спрос на продукцию, связанную с этим персонажем: книги, игрушки и многие другие товары.
Фото: Kartinkin.net
В связи с этим в онлайн-магазинах, в частности, в Ozon и Wildberries появились контрафактные игрушки «Чебурашка». Исключительными правами на всё, связанное с этим героем, имеет лишь одна организация — «Союзмультфильм», — поэтому она потребовала от онлайн-магазинов немедленно изъять эти игрушки из продажи.
Также студия призвала маркетплейсы использовать персонажа в рамках закона.