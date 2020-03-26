В онлайн-магазине Google может появиться бесплатный просмотр фильмов

По крайней мере, об этом заявляют участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, которым удалось обнаружить в коде приложения Google Play Movies & TV версии 4.18.37 под Android информацию о том, что в нем в ближайшее время появится раздел с бесплатными фильмами. Само собой, поисковый гигант вряд ли станет заниматься благотворительностью, из-за чего фильмы из категории “бесплатные” будут воспроизводиться со встроенной рекламой.

К сожалению, до сих пор неизвестно, когда именно Google внедрит новую возможность в Google Play Movies & TV. Но учитывая, что ее “следы” появились в коде приложения, можно рассчитывать на то, что соответствующее обновление состоится достаточно скоро.