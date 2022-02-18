В ООН назвали главные угрозы жизни человечества

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В ООН назвали главные угрозы жизни человечестваЛесные пожары и шумовое загрязнение
Эксперты ЮНЕП — программы ООН по окружающей среде — опубликовали доклад, в котором выделили главные актуальные угрозы для качества жизни и здоровья человечества.
Согласно документу, главными опасностями для человечества являются лесные пожары и шумовое загрязнение. Пожары опасны тем, что могут повлиять на деревья таким образом, что они из источников кислорода превратятся в источники парникового газа.
Шумовое загрязнение влияет на качество повседневной жизни человека, вызывает раздражительность, ухудшает сон и может приводить к нарушению работы сердца, психическим расстройствам и ухудшению слуха.
Источник: Прайм