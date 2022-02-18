В ООН назвали главные угрозы жизни человечества

Согласно документу, главными опасностями для человечества являются лесные пожары и шумовое загрязнение. Пожары опасны тем, что могут повлиять на деревья таким образом, что они из источников кислорода превратятся в источники парникового газа.

Шумовое загрязнение влияет на качество повседневной жизни человека, вызывает раздражительность, ухудшает сон и может приводить к нарушению работы сердца, психическим расстройствам и ухудшению слуха.