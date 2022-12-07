В ООН обеспокоились увеличением человечества и заявили о войне с природой

Она говорила о биоразнообразии, которому посвящена конференция. Её проведут в Монреале, участие примут 10 тысяч специалистов и представителей стран.

Андерсен подчеркнула, что человечество увеличилось, сейчас его численность составляет 8 млрд человек, что очень много. На Землю оказывается колоссальное давление, поэтому в ходе конференции необходимо достичь определённых договорённостей, в частности, касающихся изменения в землепользовании, чрезмерной эксплуатации ресурсов и загрязнения планеты. В целом соглашения должны состоять из 5 принципиальных, базовых пунктов.

Кроме всего прочего, Андерсен призвала «помириться» с природой. «Что касается биоразнообразия, то мы находимся в состоянии войны с природой. Нам нужно помириться с ней, потому что природа — это то, на чём крепится всё на Земле. Наука в этом плане недвусмысленна», — отметила эколог.