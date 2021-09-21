В ООН предсказали климатическую катастрофу уже к 2030 году

По словам Гутерреша, к 2030 году необходимо сократить уровень мировых выбросов на 45%, иначе климатическая катастрофа станет неизбежной. В мире зафиксировано потепление на 2,7 градусов вместо допустимых 1,5. По мнению учёных, на которых ссылается чиновник, это приведёт к катаклизмам в мировом масштабе очень быстро. «Мир движется к катастрофе – потеплению на 2,7 градусов вместо 1,5 градусов, как все ранее договорились ограничить. Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 градусов станет катастрофой. Нам необходимо на 45% сократить выбросы к 2030 году, тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия», – подчеркнул Гутерреш.

Также он отметил, что есть страны, которые не обращают внимания на предупреждения учёных и продолжают наращивать уровень выбросов. А ответственность за мировые выбросы, по словам Антониу Гутерреша, лежит на странах, входящих в G20.