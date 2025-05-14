В OpenAI заявили, что ИИ всё же учится генерировать новые идеи

Пачоцки утверждает, что модели рассуждений двигаются в направлении автономного создания знаний, хотя эти способы рассуждения отличаются от мышления человека. Они основаны на двухэтапном процессе обучения, включающем предварительное обучение «без надзора» для построения внутренней карты реальности с поглощением колоссальных объёмов данных и обучение с подкреплением для превращения этой основы в полезный инструмент — обучение задачам с конкретным результатом.

По мнению эксперта, предварительное обучение и обучение с подкреплением необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи, и его работа направлена на объединение этих этапов.