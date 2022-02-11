В останках переболевших лихорадкой Эбола животных нашли смертельный вирус

При этом вирус может оставаться в организме после лечения моноклональными антителами — стандартной терапии при лечении Эболы. Недавняя вспышка геморрагической лихорадки в Африке подтвердила тот факт, что могут быть рецидивы.

Но учёные не могли понять, где именно в организме вирус скрывается. При исследовании на макаках-резусах, у которых течение болезни наиболее приближено к людям, и 20% которых выжило после заболевания Эболой, оказалось, что вирус сохранялся в желудочковой системе головного мозга, в которой циркулирует спинномозговая жидкость. Инфекция осталась в макрофагах, которые содержатся в желудочках, в том числе в сосудистом сплетении, вызывая сильное воспаление и гибель клеток.

Исследование показало, что за пациентами, которые, казалось бы, полностью выздоровели после заболевания Эболой, необходимо пристальное наблюдение ещё длительное время. Рецидивы у некоторых пациентов случались через 9 и 6 месяцев. При этом переболевшие могут заразить других людей.