В отличие от человека, черепахи могут выбирать свой пол не только на Facebook

Учёные из Китая и Австралии опубликовали исследование, в котором рассматривается возможность выбора пола у эмбрионов черепах.

Ранее уже было известна, что пол черепашек зависит от температуры, в которой находится яйцо в период созревания. Если температура низкая, то вылупится самец, а если высокая — самка. Новое исследование показало, что у самих черепашек при этом есть «право голоса», поскольку температура — вещь весьма условная.

Внутри яйца в разных могут наблюдаться перепады до пяти градусов Цельсия, а для выбора пола будущей черепашке достаточно изменения в 2 градуса.

Для проверки исследователи использовали яйца китайской трехкилевой черепахи (Mauremys reevesii) в построенных самками кладках. Температура в кладке сохранялась в среднем около 28 градусов, но менялась в зависимости от погоды, времени суток и других условий. Половине яиц сделали инъекции капсазепина, что блокировало работу температурных рецепторов зародыша и не давало эмбриону предпринимать попытки терморегуляции.

В результате, в обработанных яйцах самцы и самки вылупились строго в соотвествии с температурным режимом. А вот среди необработанной контрольной группы наблюдается «самодеятельность» — половина вылупилась самцами, а половина — самками. Это доказывает, что эмбрионы перемещались в место яйца с нужной для себя температурой.

Этот механизм поможет выжить черепахам, если глобальное потепление достигнет критического для них уровня, и устранит опасность появления только самок без самцов.