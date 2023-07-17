Наука и технологии
11:12, 17 июля 2023
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В отличие от Telegram, бесплатно: ВКонтакте запустила текстовую расшифровку видеосообщений

Мелочь, а приятно

Социальная сеть ВКонтакте порадовала своих пользователей новой функцией.

Теперь они могут получить расшифровку видеосообщений в текстовом виде. Причём, в отличие от того же Telegram, новая функция доступна бесплатно.

Распознавание речи в видеосообщениях осуществляется благодаря собственной разработке команды VK — передовой технологии ASR (Automatic Speech Recognition).

С помощью трёх нейросетей и обучения на субтитрах к фильмам, искусственный интеллект не только распознаёт размытые фразы, но и удаляет паузы между словами. Также он разбивает речь на предложения и смысловые блоки.

В отличие от Telegram, бесплатно: ВКонтакте запустила текстовую расшифровку видеосообщений
Источник: VK

Для получения расшифровки видеосообщения достаточно нажать на значок «Аа», который появился рядом с полученным сообщением.

Функция уже доступна в веб-версии сайта и некоторых мобильных приложениях для Android. В ближайшем будущем разработчики планируют сделать её доступной и на iOS.

Источник:VK
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