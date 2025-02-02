В отношения ЕКА и NASA вмешалась политика: главы агентств беспокоятся из-за Трампа

Об этом генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил на заседании Совета ЕКА в декабре 2024 года. На заседании «было уделено больше времени обсуждению геополитического контекста, и ситуация может существенно измениться».

На фоне прихода к власти Трампа NASA объявило о своих планах по возвращению образцов с Марса, отклонив программу совместного сотрудничества с ЕКА. Европейское агентство теперь будет изучать альтернативные варианты сотрудничества, в том числе возможность присоединения к планам использования технологии «небесного крана» и отказа от дополнительных вкладов в марсианскую программу (MSR).

«Однако будущее MSR и архитектура лунной программы Artemis будут зависеть от решений следующей администрации. ЕКА предоставляет служебный модуль для проекта Artemis. Весной агентство планирует сформулировать свою позицию по этим миссиям», — отметил SpaceNews.