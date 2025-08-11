В ответ на релиз ChatGPT-5, Маск сделал новейший ИИ Grok 4 бесплатным

Опубликовано 11 августа 2025, 12:221 мин.
В ответ на релиз ChatGPT-5, Маск сделал новейший ИИ Grok 4 бесплатнымНадолго ли?
Илон Маск и его компания xAI сделали свой новый ИИ Grok 4 временно бесплатным для всех пользователей.
Ранее доступ к модели стоил $30 в месяц, а теперь её можно использовать без подписки, хотя для бесплатных аккаунтов есть лимит — не более пяти запросов в день. Кроме этого, Grok 4 получил новые режимы:
- Auto. Автоматически подключает Grok 4 для сложных запросов;
- Expert. Позволяет вручную выбрать использование модели.
Одновременно xAI открыла бесплатный доступ к Grok Imagine — инструменту генерации изображений и видео по текстовым запросам, который раньше был доступен только подписчикам. Теперь он работает на iOS и Android без ограничений по оплате.
В Grok 4 улучшили работу с PDF, расширив его возможности для анализа документов. xAI позиционирует этот шаг как способ привлечь новых пользователей и протестировать вовлечённость перед возможным возвращением к платной модели.