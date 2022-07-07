В Пакистане устроили джихад против Samsung

Протесты вспыхнули после того, как в фирменном магазине в Карачи один из сотрудников разместил QR-код. В нём содержались данные для подключения к WiFi-сети, название которого оскорбляло одного из сподвижников пророка Мухаммеда.

Сообщается, что недовольные произошедшим разгромили и сожгли рекламные щиты Samsung, а также уничтожили как минимум один фирменный магазин бренда.

Вместе с тем 27 сотрудников разгромленного магазина задержали местные полицейские. Им предъявлены обвинения в богохульстве.

Напомним, что несколько недель назад смартфоны Samsung, ввезённые в Россию по параллельному импорту, невозможно было активировать. Производитель требовал, чтобы аппарат активировали только в той стране, для продажи в которой он предназначен.