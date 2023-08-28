В Париже с 1 сентября 2023 года аренда электросамокатов станет незаконной

Компании Dott, Lime и Tier, которые предоставляли услуги аренды, уже начали убирать свои электросамокаты с улиц города. Всего планируется изъять около 15 000 единиц.

Компания Tier Mobility сообщила, что две трети изъятых электросамокатов будут отправлены в Германию и Польшу, где у компании уже есть представительства.

Оставшаяся часть будет распределена по другим городам Франции. Компания Lime также планирует перераспределить свою технику по другим европейским городам, включая Лондон и Копенгаген.

Это решение вызвало ряд вопросов, в том числе касающихся будущего сотрудников этих компаний. Пока неясно, какие последствия ждут рынок аренды велосипедов, который также активно развивается в Париже.