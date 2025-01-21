В Пекине состоится первый в мире забег роботов и людей

В забеге, длина маршрута которого составит 21 км, примут участие около 12 000 человек. Но для многих внимание будет приковано не только к спортсменам, но и к роботам, которые будут бежать наряду с ними. Более 20 компаний представят свои гуманоидные модели, создавая настоящий технологический вызов для участников.

Цель такого события — продемонстрировать достижения Китая в области искусственного интеллекта и робототехники. Это также часть более широких усилий страны по развитию этих технологий, которые, помимо прочего, должны помочь решить проблемы старения населения и снижения рождаемости.

Организаторы полумарафона предлагают призы для первых трех победителей, и хотя основное внимание на этот раз будет уделяться именно роботам, забег останется открытым и для людей, желающих попробовать свои силы в этом состязании.