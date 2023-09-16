В Пентагоне рассказали, что решение о передаче Украине ракет ATACMS ещё не принято

22:13, 16 сентября 2023
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В Пентагоне рассказали, что решение о передаче Украине ракет ATACMS ещё не принятоЭти ракеты могут поражать цели на расстоянии 300 км
В Пентагоне прокомментировали возможную передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, позволяющих атаковать цели на расстоянии 300 км.
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Представители Пентагона сообщили, что такое решение не принято. По информации различных источников, в ближайшее время объявлять о передаче не будут, так как на 21 сентября запланирована встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, на который объявлять об этом не планируется.
Возможно, Минобороны США осторожно относится к этой идее: получение ВСУ ракет ATACMS усилит эскалацию из-за новых условий конфликта. Украина сможет наносить удары по целям, которые сейчас недоступны.