В Пензе создали первый в России стенд для проверки бесступенчатых КПП

В Пензенском государственном университете был создан и запатентован уникальный стенд для тестирования механических и бесступенчатых коробок передач в легковых автомобилях. Этот стенд стал первым в России для испытаний бесступенчатой трансмиссии. Изобретение уже готово к внедрению на автомобильные заводы, что может существенно снизить расходы на тестирование коробок передач, включая отечественные и зарубежные марки, такие как Renault, Nissan, и Lada.

Бесступенчатые трансмиссии, также известные как вариаторы, имеют много преимуществ, включая экономию топлива, комфортное управление, высокий КПД и низкую нагрузку на двигатель. Учёные Пензенского государственного университета получили патенты на усовершенствование бесступенчатых коробок передач и разработали специальный стенд для их испытаний.

Стенд включает в себя тяговый электродвигатель, нагрузочный электродвигатель и блок управления, который позволяет контролировать и выводить результаты испытаний. Это значительно упрощает процесс тестирования и позволяет проводить его не только на автополигонах, но и в учебных лабораториях и на промышленных предприятиях.

Этот инновационный стенд открывает новые возможности для автомобильной индустрии и обеспечивает более эффективное тестирование коробок передач, что в конечном итоге может привести к улучшению автомобилей и снижению расхода топлива.