Наука и технологии
Сегодня в 16:31
В «Перекрёстке» и «Пятёрочке» появится оплата покупок по лицу
Для реализации проекта объединилось сразу несколько крупных компаний
X5 Retail Group, совместно с Сбером и Visa, запустили оплату по лицу в 50 магазинах «Перекрёсток». До конца марта количество точек с поддержкой новой функции должно увеличиться до 150, а с апреля аналогичная возможность появится и в некоторых магазинах сети «Пятёрочка» в Москве.
В основу проекта легли разработки Лаборатории инноваций X5 и технологии VisionLabs, пишет РБК. Технология используется исключительно на кассах самообслуживания, разработанных внутри X5.
Компания Visa выступает в роли стратегического партнёра в пилотной программе оплаты по лицу. В свою очередь Сбер является банком-эквайером сети. На данном этапе воспользоваться новой функцией могут клиенты финтех компании. Как скоро нововведение появится за пределами столицы — в X5 Retail Group не рассказали.