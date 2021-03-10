В «Перекрёстке» и «Пятёрочке» появится оплата покупок по лицу

В основу проекта легли разработки Лаборатории инноваций X5 и технологии VisionLabs, пишет РБК. Технология используется исключительно на кассах самообслуживания, разработанных внутри X5.

Компания Visa выступает в роли стратегического партнёра в пилотной программе оплаты по лицу. В свою очередь Сбер является банком-эквайером сети. На данном этапе воспользоваться новой функцией могут клиенты финтех компании. Как скоро нововведение появится за пределами столицы — в X5 Retail Group не рассказали.