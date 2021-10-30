В переспелых бананах нашли защиту от рака

Наука и технологии
Сегодня в 17:15
1 мин.
В переспелых бананах нашли защиту от ракаОни помогут в профилактике онкологии кишечника
Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала о неожиданном полезном свойстве переспевших бананов. По словам специалиста, такие бананы помогают профилактировать онкологию желудочно-кишечного тракта и борются с развитием раковых клеток.
Специалист отметила, что такие бананы зачастую имеют непрезентабельный вид, они мягкие, с кожурой в чёрную точку. Но именно такой срок обеспечивает наличие в них большого количества клетчатки, антиоксидантов и специфического белка, способствующих профилактике рака кишечника.
Также, по словам Писаревой, в таких бананах нет нет жиров, и они малокалорийны, организм получает большое количество энергии и лучше усваивает витамин D.
Источник: Вечерняя Москва