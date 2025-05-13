В период майских праздников число ботов на сайтах туроператоров выросло в 2,5 раза

В компании StormWall, специализирующейся на кибербезопасности, сообщили о росте активности ботов на сайтах российских туроператоров и сервисах бронирования в период майских праздников. По данным экспертов, трафик, генерируемый ботами, увеличился в 2,5 раза по сравнению с тем же временем в 2024 году. Специалисты компании отметили, что киберпреступники использовали ботов для получения коммерческой выгоды.

Мошенники применяли боты для множества целей, включая мошенничество с SMS-сообщениями, парсинг данных и тестирование платёжных карт. Также был задействован крупный ботнет, насчитывающий около 300 тысяч заражённых устройств. С помощью этого ботнета были организованы DDoS-атаки на сайты туристических компаний, мощность которых в среднем достигала 2,3 Гбит/с, а в пиковые моменты — 800 Гбит/с.

Хотя большинство компаний смогли восстановить работу своих онлайн-ресурсов после нескольких часов простоя, специалисты предупреждают о дальнейшем росте бот-трафика в стране. Рамиль Хантимиров, CEO StormWall, подчеркнул, что использование профессиональных сервисов защиты помогло бы компаниям эффективно противостоять таким угрозам и обеспечивать стабильную работу своих сайтов.