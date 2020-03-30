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В период нерабочей недели в России запрещены продажи смартфонов и компьютеров
Хотя изначально они были в перечне разрешенных к продаже непродовольственных товаров
В сети появился скорректированный список непродовольственных товаров первой необходимости, которые россияне будут иметь возможность приобрести в рамках нерабочей недели. Согласно нему, в ближайшее время в России в том числе будет запрещена продажа смартфонов и компьютеров.
Так, правительство Российской Федерации опубликовало обновленный перечень непродовольственных товаров, который могут считаться товарами первой необходимости. Ими разрешено торговать в период нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля текущего года. И если изначально в данный список входили в том числе компьютерная и мобильная техника, то после внесенных правок их там уже не оказалось.
Напомним, что на сегодняшний день в России зафиксировано 1836 случаев заражения, 302 из них произошли в течение последних суток.