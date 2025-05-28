В период проведения ЕГЭ и ОГЭ выросло число мошеннических сайтов с ответами

Во время проведения экзаменов ОГЭ и ЕГЭ в России заметно активизируются мошенники. Об этом сообщила Людмила Куровская, директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде. Преступники используют социальные сети, мессенджеры и форумы для того, чтобы обманом выманивать деньги у школьников и их родителей, предлагая фальшивые ответы на экзаменационные задания.

Заранее, за несколько месяцев до экзаменов, создаются тысячи поддельных групп и каналов. Чтобы привлечь внимание, злоумышленники накручивают подписчиков с помощью ботов и размещают рекламу. В этих каналах появляются фальшивые отзывы «благодарных пользователей» и поддельные скриншоты экзаменационных заданий. На самом деле эти материалы либо устарели, либо просто не имеют отношения к реальным контрольным измерительным материалам.

Как только жертва переводит деньги за обещанные «ответы», мошенники удаляют свои группы и аккаунты, исчезая без следа. Эксперты предупреждают, что настоящие экзаменационные задания находятся под строгим контролем, и единственным надёжным способом хорошо сдать экзамены остаётся упорная подготовка.