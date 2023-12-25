В Перми разработали профессиональный аналог tinder для учёных

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали приложение, которое помогает научным работникам находить коллег и научных руководителей для совместных проектов. Проблема поиска деловых контактов в научной сфере решается через систему, которая анализирует цифровой след российских учёных, основываясь на их публикациях. Приложение предоставляет информацию о профилях учёных и подсказывает, как с ними связаться, создавая карту связей между ними и общих знакомых.

Процесс поиска деловых контактов в научной области требует детального анализа публикаций исследователей. Веб-приложение от ПНИПУ использует технологии искусственного интеллекта для сравнения ключевых слов и ссылок в научных материалах, что облегчает поиск подходящих партнёров для совместной работы. База данных включает информацию о более чем 500 вузах и научных организациях России, а в будущем планируется расширить до данных о зарубежных учёных.

Система будет доступна в двух вариантах: открытом и закрытом. Открытая версия позволяет пользователям найти приложение через браузер, а для доступа к платным функциям потребуется авторизация. Закрытая версия будет обладать дополнительными функциями, такими как построение карты компетенций учёных и образовательных учреждений. Разработчики отмечают, что в России подобных систем нет, и новое приложение значительно ускорит поиск специалистов для научных проектов.