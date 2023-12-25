В Перми разработали профессиональный аналог tinder для учёных

В Перми разработали профессиональный аналог tinder для учёныхВ нём можно найти специалистов для научных работ
В России создали сервис знакомств для учёных. Он поможет найти научного руководителя, оппонента, соавтора или любого другого специалиста для научной работы
Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали приложение, которое помогает научным работникам находить коллег и научных руководителей для совместных проектов. Проблема поиска деловых контактов в научной сфере решается через систему, которая анализирует цифровой след российских учёных, основываясь на их публикациях. Приложение предоставляет информацию о профилях учёных и подсказывает, как с ними связаться, создавая карту связей между ними и общих знакомых.
Процесс поиска деловых контактов в научной области требует детального анализа публикаций исследователей. Веб-приложение от ПНИПУ использует технологии искусственного интеллекта для сравнения ключевых слов и ссылок в научных материалах, что облегчает поиск подходящих партнёров для совместной работы. База данных включает информацию о более чем 500 вузах и научных организациях России, а в будущем планируется расширить до данных о зарубежных учёных.
Система будет доступна в двух вариантах: открытом и закрытом. Открытая версия позволяет пользователям найти приложение через браузер, а для доступа к платным функциям потребуется авторизация. Закрытая версия будет обладать дополнительными функциями, такими как построение карты компетенций учёных и образовательных учреждений. Разработчики отмечают, что в России подобных систем нет, и новое приложение значительно ускорит поиск специалистов для научных проектов.