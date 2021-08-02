В пермском университете разработали программу для снижения риска проседания зданий

По словам автора программы, осадка глинистых грунтов протекает годами. И, как правило, это происходит незаметно, но имеет очевидные и плачевные последствия. К тому же при исследовании было обнаружено, что в зависимости от консистенции грунта деформации развиваются с различной скоростью. Пока разработка предназначена для рассчитывания осадков глинистых грунтов Пермского края.

Также автор программы подчеркнула, что с помощью её изобретения можно точно рассчитать длительные осадки глинистых грунтов различных консистенций без проведения долгосрочных испытаний. В программе предусмотрено небольшое количество исходных параметров, для упрощения работы с ней.