В Перу похитили техников, пришедших починить 4G-вышку

Так, вокруг специалистов собралось более тысячи человек, которые задержали монтажников. Единственным требованием для освобождения они назвали деинсталляцию интернет-оборудования. Параллельно этому, некоторые из местных решили пойти на опережение и сожгли одну из наземных станций местного провайдера.

За освобождение техников взялась специально созданная комиссия, которая смогла добиться своего лишь через несколько дней. Группе “переговорщиков”, состоящей из представителей властей и провайдера, удалось убедить жителей деревни в том, что в Перу нет 5G, а также в том, что новая технология не имеет никакого отношения к распространению коронавируса.