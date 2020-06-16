Наука и технологии
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В Перу похитили техников, пришедших починить 4G-вышку
И все из-за непонимания работы технологии 5G
Всеобщее безумие из-за страха мобильных сетей пятого поколения неуклонно разрастается. Так, на этот раз в Перу похитили техников, пришедших починить обыкновенную 4G-вышку, так как местные жители посчитали, что они прибыли для установки вышки 5G, которая, якобы, распространяет COVID-19.
Так, вокруг специалистов собралось более тысячи человек, которые задержали монтажников. Единственным требованием для освобождения они назвали деинсталляцию интернет-оборудования. Параллельно этому, некоторые из местных решили пойти на опережение и сожгли одну из наземных станций местного провайдера.
За освобождение техников взялась специально созданная комиссия, которая смогла добиться своего лишь через несколько дней. Группе “переговорщиков”, состоящей из представителей властей и провайдера, удалось убедить жителей деревни в том, что в Перу нет 5G, а также в том, что новая технология не имеет никакого отношения к распространению коронавируса.