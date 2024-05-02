В Петербурге начнут фиксировать нарушения на электросамокатах на фото

С начала мая в Санкт-Петербурге стали строже следить за электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь пешие инспекторы Городского центра управления парковками (ГЦУП) фиксируют нарушения водителей СИМ и отправляют информацию кикшеринговым операторам для выписывания штрафов. Хотя компании поддерживают эту инициативу, эксперты не одобряют, что за счёт государства вводится новая система контроля прокатных самокатов.

Инспекторы ГЦУПа начали работать в Санкт-Петербурге ещё в прошлом году для контроля парковки. Но с начала мая им пришлось также следить за нарушениями пользователей СИМ, такими как езда вдвоём на арендованном самокате или парковка на тротуарах, мешая проходу пешеходам.

Инспекторы записывают время и место нарушения и отправляют данные кикшеринговым компаниям, которые выявляют нарушителей и наказывают их в соответствии с условиями оферты. Они также используют автоматические системы фото- и видеофиксации, чтобы улучшить контроль. Хотя такие меры могут повысить сознательность пользователей СИМ, некоторые критики считают, что это нецелевое использование государственных средств.