В Петербурге разработали детектор вейпов для школ

В университете аэрокосмического приборостроения в Санкт-Петербурге разработали устройство для обнаружения вредных веществ из электронных сигарет. Этот газоанализатор может быть использован в школах для борьбы с неправильным использованием электронных сигарет молодёжью. Идея создания такого устройства возникла после трагических случаев, связанных с вредными последствиями употребления электронных сигарет среди подростков.

Главный инженер проекта, Никита Литвинцев, подчеркнул, что создание газоанализатора было вдохновлено случаями среди их знакомых, включая смерть подростка из-за курения электронной сигареты. Устройство напоминает небольшую Bluetooth-колонку и содержит сенсор, способный обнаруживать вредные вещества в воздухе, характерные для электронных сигарет. Когда эти вещества обнаруживаются, устройство отправляет уведомление на сервер, а затем уведомление направляется учителям, включая возможность отправки его через популярные мессенджеры, такие как Telegram.

В настоящее время антивейп-система находится на стадии тестирования, включая использование в гимназии в Санкт-Петербурге. Разработчики тестируют точность определения вредных веществ в воздухе и эффективность уведомлений для преподавателей.