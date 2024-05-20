В Петербурге установят 2000 «умных» камер для отслеживания курильщиков

Опубликовано 20 мая 2024, 01:29
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В Петербурге установят 2000 «умных» камер для отслеживания курильщиковА также вандалов, разрушающих городскую собственность
Санкт-Петербург будет бороться с курением в неположенных местах и вандалами с помощью «умных» камер
Власти Санкт-Петербурга ищут компанию, которая установит более 2000 современных камер на детских и спортивных площадках. Этот проект оценивается в почти 600 миллионов рублей. Подрядчик будет обязан настроить камеры, соединить их в одну сеть и интегрировать с системой видеонаблюдения города.
Система должна будет фиксировать нарушения, такие как курение, вандализм и нелегальное размещение объявлений, и передавать информацию в центр обработки данных. Записи будут содержать фотографии, адреса и время событий. Однако, судьба этих данных после обработки остаётся неясной.
Источник:it-world.ru
Автор:Николай Шелофастов
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