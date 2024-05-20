В Петербурге установят 2000 «умных» камер для отслеживания курильщиков

Власти Санкт-Петербурга ищут компанию, которая установит более 2000 современных камер на детских и спортивных площадках. Этот проект оценивается в почти 600 миллионов рублей. Подрядчик будет обязан настроить камеры, соединить их в одну сеть и интегрировать с системой видеонаблюдения города.

Система должна будет фиксировать нарушения, такие как курение, вандализм и нелегальное размещение объявлений, и передавать информацию в центр обработки данных. Записи будут содержать фотографии, адреса и время событий. Однако, судьба этих данных после обработки остаётся неясной.