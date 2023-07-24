В Питере придумали, как защититься от квантовых кибератак

Эксперты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали новые алгоритмы для моделирования кибератак с помощью мощных квантовых компьютеров. Эти алгоритмы помогают находить уязвимости в цифровой инфраструктуре и устранять их, что повышает безопасность в сети.

Исследователи фокусировались на квантовом криптоанализе и создали более стойкие постквантовые алгоритмы. Они провели тестирование и достигли ускорения в решении различных задач по сравнению с оригинальными алгоритмами.

Квантовые компьютеры, основанные на принципах квантовой механики, предоставляют значительно большую производительность по сравнению с классическими компьютерами. Однако, распространение таких мощных устройств также вносит «квантовую угрозу», так как они могут легко взламывать современные алгоритмы шифрования. Поэтому создание новых постквантовых алгоритмов становится критически важным для обеспечения цифровой безопасности.

Команда ЛЭТИ разработала комбинированные алгоритмы для анализа систем шифрования, использующие симметричные и асимметричные принципы. Это позволяет снизить вычислительную нагрузку при поиске уязвимостей и ускорить работу специалистов по криптоанализу. Такие инновации могут сделать сеть более защищённой от кибератак и обеспечить цифровую безопасность государства.