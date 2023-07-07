В Питере разработали технологию расчета эффективности опреснения воды

В Питере разработали технологию расчета эффективности опреснения водыС её помощью опреснение воды станет дешевле
Учёные СПбПУ Петра Великого в сотрудничестве с коллегами Миланского технического университета, придумали как превращать солёную воду в пресную дешевле
Учёные из СПбПУ Петра Великого и Миланского технического университета представили новый алгоритм, который помогает выбрать наилучший метод опреснения воды большого объёма, безвредный для окружающей среды. Этот алгоритм также позволяет быстро и точно оценить затраты на получение питьевой воды на ядерных опреснительных установках.
Обеспечение доступа к пресной воде это существенная проблема для мирового сообщества. Более двух миллиардов человек на планете не имеют постоянного доступа к качественной питьевой воде, согласно данным ВОЗ.
Одной из основных проблем в опреснении больших объёмов воды является потребление большого количества энергии. Традиционно для этого используется органическое топливо, в основном нефть. Однако сжигание больших объёмов нефти вредит экологии, как в странах Персидского залива.
Альтернативой является использование атомной энергии. Группа учёных из Санкт-Петербурга и Милана предлагает именно такой подход. Однако, инвесторы сомневаются в рентабельности этих процессов, пояснили представители СПбПУ.