В Питере стали намного чаще пользоваться Telegram

Телеграм стал на пике популярности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, показав прирост в 55%. Эксперты из МегаФона, проанализировав анонимные данные пользователей, выявили этот тренд. В июле жители региона общей сложностью показали увеличение интернет-трафика на 10% по сравнению с прошлым годом, и в этом мессенджеры играли важную роль.

Telegram оказался лидером, — петербуржцы передали через него на 40% больше данных, чем годом ранее, и даже звонки увеличились на 30%. Viber на втором месте снизил передачу данных на 30%, а WhatsApp на третьем увеличил трафик на 8%.

За лето общий трафик петербуржцев превысил 200 тысяч гигабайт, — это как более 25 тысяч двусторонних DVD-дисков. МегаФон понял, что потребление трафика неустанно растёт и потому активно улучшает свою инфраструктуру. Это включает в себя строительство и модернизацию более 1500 базовых станций, повышение ёмкости, пропускной способности и скорости мобильного интернета.

МегаФон продолжает держать звание самого быстрого мобильного интернета уже семь лет. Средняя скорость скачивания составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки — 9,71 Мбит/с, что является рекордом в России. Это результат развития инфраструктуры и подтверждение их лидерских позиций.