В Питере введут ограничения по возрасту на аренду самокатов

В Санкт-Петербурге рассматриваются новые правила для электросамокатов, включая обязательную страховку и возрастные ограничения, сообщил Александр Бельский, представитель городского Законодательного собрания. Он также уточнил, что разрабатывается законопроект о создании специальных парковочных зон для арендованных электросамокатов и аналогичных устройств.

Спикер городского парламента отметил, что электросамокаты по-прежнему популярны в городе, и необходимо установить новые правила, чтобы предотвратить конфликты между пешеходами и пользователями электросамокатов. Он также подчеркнул, что, хотя вариантом является полный запрет на электросамокаты, это может быть радикальной мерой и не самым лучшим решением.

Планируется, что в новом законопроекте будут учтены интересы и безопасность как пользователей электросамокатов, так и пешеходов, и он будет способствовать более упорядоченному использованию этих средств индивидуальной мобильности в городе.